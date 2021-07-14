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К концу лета дельта-вариант будет составлять 90% всех случаев заражения в ЕС – оценка

Среда, 14 июля 2021, 16:56
К концу лета дельта-вариант будет составлять 90% всех случаев заражения в ЕС – оценка

К концу августа на дельта-вариант коронавируса будет приходиться 90% случаев инфицирования, циркулирующих в Европейском союзе. 

Такова обнародована в среду оценка Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC), сообщает "Европейская правда".

"По оценкам ECDC, до конца августа вариант дельта будет представлять 90% всех вариантов вируса SARS-CoV-2, циркулирующих в ЕС", - говорится в сообщении органа.

"Это делает важным для стран ускорить программы вакцинации, включая доставку вторых доз, где это рекомендовано", - добавляется в заявлении.

В ECDC подчеркнули, что дельта-вариант быстро распространяется в Европе и может серьезно осложнить усилия по борьбе с пандемией.

"Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что он на 40-60% больше трансмиссивный, чем более ранний вариант альфа, который стал первым серьезным вариантом, что вызвал беспокойство в ЕС. Кроме того, вариант дельта может быть связан с более высоким риском госпитализации ", - отметили в европейском органе.

Как сообщалось, в районе Лиссабона и популярного туристического южного региона Алгарве все случаи коронавируса приходятся на дельта-вариант.

Во Франции доля штамма коронавируса дельта превысила 50% всех заражений.

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Темы: ЕС
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