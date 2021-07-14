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СБУ викрила масштабну контрабанду продукції Apple

Середа, 14 липня 2021, 17:40
СБУ викрила масштабну контрабанду продукції Apple

СБУ викрила два міжнародні канали нелегального переправлення в Україну цифрових виробів відомих брендів – ділки намагалися приховано завезти через митний пост "Бориспіль" партію гаджетів на понад 30 млн грн.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Контрабандисти переправляли вантаж під виглядом відправлень з особистими речами, а також вносили неправдиві дані до супровідних документів.

Вони налагодили канали незаконного переміщення в Україну електронних товарів і тютюнових виробів з країн Близького Сходу та ЄС.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у "посилках" ділків понад 4700 одиниць ексклюзивної цифрової техніки, а також партію брендових ювелірних виробів.

Крім того, у відправленнях контрабандистів виявлено незадекларовані 168 упаковок кальянного тютюну та 715 кг тютюнових сумішей.

Продукцію ділки планували реалізувати через афілійовані точки гуртової та роздрібної торгівлі.

 
 

Українська правда

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Теми: СБУконтрабандамитниця
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