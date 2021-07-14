СБУ разоблачила масштабную контрабанду продукции Apple

СБУ разоблачила два международных канала нелегальной переправки в Украину цифрового оборудования известных брендов - дельцы пытались скрыто завезти через таможенный пост "Борисполь" партию гаджетов на более 30 млн грн.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Контрабандисты переправляли груз под видом отправлений с личными вещами, а также вносили неправдивые данные в сопроводительные документы.

Они наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили в "посылках" дельцов более 4700 единиц эксклюзивной цифровой техники, а также партию брендовых ювелирных изделий.

Кроме того, в отправлениях контрабандистов обнаружено незадекларированные 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей.

Продукцию дельцы планировали реализовать через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.