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СБУ разоблачила масштабную контрабанду продукции Apple

Среда, 14 июля 2021, 17:40
СБУ разоблачила масштабную контрабанду продукции Apple

СБУ разоблачила два международных канала нелегальной переправки в Украину цифрового оборудования известных брендов - дельцы пытались скрыто завезти через таможенный пост "Борисполь" партию гаджетов на более 30 млн грн.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Контрабандисты переправляли груз под видом отправлений с личными вещами, а также вносили неправдивые данные в сопроводительные документы.

Они наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили в "посылках" дельцов более 4700 единиц эксклюзивной цифровой техники, а также партию брендовых ювелирных изделий.

Кроме того, в отправлениях контрабандистов обнаружено незадекларированные 168 упаковок кальянного табака и 715 кг табачных смесей.

Продукцию дельцы планировали реализовать через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.

 
 

Украинская правда

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Темы: СБУконтрабандатаможня
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