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Київ обговорює з Будапештом підтримку декларації про визнання європерспективи України

Середа, 14 липня 2021, 17:52

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква під час візиту до Угорщини обговорив з радником прем'єр-міністра Угорщини Яношем Баллою двосторонню декларацію про визнання європейської перспективи України.

Про це у середу повідомила пресслужба офісу президента України, пише "Європейська правда".

В ОП відзначили, що Жовква поінформував співрозмовника про основні пріоритети України у відносинах з ЄС, зокрема в контексті підготовки до 23-го Саміту Україна – ЄС. 

"Серед цих пріоритетів важливе місце посідає визнання європейської перспективи України. У зв’язку з цим співрозмовники продовжили обговорення проекту відповідної двосторонньої політичної декларації", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Відзначимо, вже три країни раніше зобов’язалися підтримати вступ України до ЄС – ЛитваЛатвія та Польща.

Із цими державами були підписані декларації щодо європейської перспективи України. Ці документи не були оприлюднені публічно.

Також Естонія підписала документ про готовність підтримати вступ України в ЄС.

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Теми: ЄСУгорщина
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