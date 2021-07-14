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Киев обсуждает с Будапештом поддержку декларации о признании европерспективы Украины

Среда, 14 июля 2021, 17:52

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква во время визита в Венгрию обсудил с советником премьер-министра Венгрии Яношем Баллой двустороннюю декларацию о признании европейской перспективы Украины.

Об этом в среду сообщила пресс-служба офиса президента Украины, пишет "Европейская правда".

В ОП отметили, что Жовква проинформировал собеседника об основных приоритетах Украины в отношениях с ЕС, в частности в контексте подготовки к 23-му саммиту Украина - ЕС.

"Среди этих приоритетов важное место занимает признание европейской перспективы Украины. В связи с этим собеседники продолжили обсуждение проекта соответствующей двусторонней политической декларации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, уже три страны ранее обязались поддержать вступление Украины в ЕС - Литва, Латвия и Польша.

С этими государствами были подписаны декларации о европейской перспективе Украины. Эти документы не были обнародованы публично.

Также Эстония подписала документ о готовности поддержать вступление Украины в ЕС.

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Темы: ЕСВенгрия
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