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Праздник 14 октября переименовали в "День защитников и защитниц"

Среда, 14 июля 2021, 19:52

Нардепы поддержали проект закона №2325 о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде, которым переименовывается праздник День защитника Украины.

Источник: Верховная Рада

Детали: Решение поддержали 317 нардепов.

После подписания закона президентом праздник будет называться Днем защитников и защитниц.

Согласно пояснительной записке, целью проекта является надлежащее чествование мужества и героизма женщин и мужчин - защитников независимости и территориальной целостности Украины.

Дословно: "По нашему глубокому убеждению, нынешнее название праздника "День защитника Украины" не полностью передает его суть и содержание. Ведь рядом с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы.

Кроме того, женщины-защитницы веками рядом со своими собратьями-мужчинами боролись за независимость Украины".

Украинская правда
Темы: Верховная РадаВооруженные силыпразднования
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