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Суд ЄС схвалив жорстке рішення проти Польщі, Варшава відмовилась виконувати

Середа, 14 липня 2021, 20:30
Суд ЄС схвалив жорстке рішення проти Польщі, Варшава відмовилась виконувати

Суд ЄС зобов’язав Польщу негайно призупинити дію національного законодавства, що стосується повноважень Дисциплінарної палати Верховного суду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24. 

Віцепрезидент Суду ЄС Розаріо Сільва де Лапуерта постановила, що Польща повинна виконати усі вимоги Єврокомісії до ухвалення остаточного рішення у справі, та що наведені ЄК аргументи повністю обгрунтовують застосування таких заходів. 

Зокрема, йдеться про призупинення заходів Дисциплінарної палати проти суддів. 

"В ухваленому сьогодні рішенні віцепрезидент суду врахував усі прохання Єврокомісії до ухвалення фінального рішення… Польща повинна негайно призупинити застосування національного законодавства, що стосується зокрема повноважень Дисциплінарної комісії Верховного суду", - зазначили у Суді ЄС. 

Буквально через годину Верховний суд Польщі виніс рішення,  що тимчасові заходи, які погодив Суд ЄС, суперечать Конституції Польщі, відтак країна може не виконувати це рішення. 

Нагадаємо, Єврокомісія у березні 2021 року звернулась до суду ЄС у справі проти Польщі щодо закону про судоустрій і попросила про тимчасові заходи до винесення остаточного рішення у справі. 

У Брюсселі вважають, що Польща порушила законодавство ЄС, дозволивши Дисциплінарній палаті, незалежність і неупередженість якої не гарантована, ухвалювати рішення, що безпосередньо впливають на суддів і їхню роботу. 

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаЄС
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