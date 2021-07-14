Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд ЕС принял жесткое решение против Польши, Варшава отказалась выполнять

Среда, 14 июля 2021, 20:30
Суд ЕС принял жесткое решение против Польши, Варшава отказалась выполнять

Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Вице-президент Суда ЕС Розарио Сильва где Лапуерта постановила, что Польша должна выполнить все требования Еврокомиссии до принятия окончательного решения по делу, и приведенные ЕК аргументы полностью обосновывают применение таких мер.

В частности, речь идет о приостановлении мер Дисциплинарной палаты против судей.

"В принятом сегодня решении вице-президент суда учел все просьбы Еврокомиссии до принятия финального решения ... Польша должна немедленно приостановить применение национального законодательства, касающегося в частности полномочий Дисциплинарной комиссии Верховного суда", - отметили в суде ЕС.

Буквально через час Верховный суд Польши вынес решение, что временные меры, которые согласовал Суд ЕС, противоречат Конституции Польши, поэтому страна может не выполнять решение.

Напомним, Еврокомиссия в марте 2021 обратилась в суд ЕС в деле против Польши относительно закона о судоустройстве и попросила о временных мерах до вынесения окончательного решения по делу.

В Брюсселе считают, что Польша нарушила законодательство ЕС, позволив Дисциплинарной палате, независимость и беспристрастность которой не гарантирована, принимать решения, которые непосредственно влияют на судей и их работу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Польша
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: