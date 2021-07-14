Суд ЕС принял жесткое решение против Польши, Варшава отказалась выполнять
Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
Вице-президент Суда ЕС Розарио Сильва где Лапуерта постановила, что Польша должна выполнить все требования Еврокомиссии до принятия окончательного решения по делу, и приведенные ЕК аргументы полностью обосновывают применение таких мер.
В частности, речь идет о приостановлении мер Дисциплинарной палаты против судей.
"В принятом сегодня решении вице-президент суда учел все просьбы Еврокомиссии до принятия финального решения ... Польша должна немедленно приостановить применение национального законодательства, касающегося в частности полномочий Дисциплинарной комиссии Верховного суда", - отметили в суде ЕС.
Буквально через час Верховный суд Польши вынес решение, что временные меры, которые согласовал Суд ЕС, противоречат Конституции Польши, поэтому страна может не выполнять решение.
Напомним, Еврокомиссия в марте 2021 обратилась в суд ЕС в деле против Польши относительно закона о судоустройстве и попросила о временных мерах до вынесения окончательного решения по делу.
В Брюсселе считают, что Польша нарушила законодательство ЕС, позволив Дисциплинарной палате, независимость и беспристрастность которой не гарантирована, принимать решения, которые непосредственно влияют на судей и их работу.