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Суд ЕС принял жесткое решение против Польши, Варшава отказалась выполнять

Среда, 14 июля 2021, 20:30

Суд ЕС обязал Польшу немедленно приостановить действие национального законодательства, касающегося полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Вице-президент Суда ЕС Розарио Сильва где Лапуерта постановила, что Польша должна выполнить все требования Еврокомиссии до принятия окончательного решения по делу, и приведенные ЕК аргументы полностью обосновывают применение таких мер.

В частности, речь идет о приостановлении мер Дисциплинарной палаты против судей.

"В принятом сегодня решении вице-президент суда учел все просьбы Еврокомиссии до принятия финального решения ... Польша должна немедленно приостановить применение национального законодательства, касающегося в частности полномочий Дисциплинарной комиссии Верховного суда", - отметили в суде ЕС.

Буквально через час Верховный суд Польши вынес решение, что временные меры, которые согласовал Суд ЕС, противоречат Конституции Польши, поэтому страна может не выполнять решение.

Напомним, Еврокомиссия в марте 2021 обратилась в суд ЕС в деле против Польши относительно закона о судоустройстве и попросила о временных мерах до вынесения окончательного решения по делу.

В Брюсселе считают, что Польша нарушила законодательство ЕС, позволив Дисциплинарной палате, независимость и беспристрастность которой не гарантирована, принимать решения, которые непосредственно влияют на судей и их работу.

Темы: ПольшаЕС
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