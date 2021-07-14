Гуляли весілля: під Одесою чоловіки стріляли з автомата, поліція провела спецоперацію

Національна поліція Одеської області затримала чоловіків, які під час гуляння весілля влаштували стрілянину у селі Фонтанка в Одеській області.

Джерело: Національна поліція, МВС, "Думская"

Деталі: Вдень 14 липня у селі Фонтанка невідомий відкрив стрілянину з автомата (ймовірно, мисливського карабіна на базі АК). ЗМІ повідомляли, що це весільний кортеж.

Поліція повідомила, що побачила в мережі відео з пострілами у повітря і виїхала на місце.

Для затримання автомобіля правопорушників в дію введена поліцейська операція "Перехват". Пізніше в МВС підтвердили, що це було святкування весілля.

Пізніше "стрільця" затримали, поліція обіцяє, що він "понесе покарання відповідно до законодавства", йому загрожує від 3 до 7 років ув'язнення. Зброю віддали на експертизу.

Окрім нього, затримали ще й іншого водія, який "дрифтував" на дорозі та створював аварійну ситуацію. Йому загрожує адміністративне покарання.