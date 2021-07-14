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Гуляли свадьбу: под Одессой мужчины стреляли из автомата, полиция провела спецоперацию

Среда, 14 июля 2021, 23:10
Гуляли свадьбу: под Одессой мужчины стреляли из автомата, полиция провела спецоперацию
фото: Думская

Национальная полиция Одесской области задержала мужчин, которые устроили стрельбу в селе Фонтанка в Одесской области.

Источник: Национальная полиция, МВД, "Думская"

Детали: Днем 14 июля в селе Фонтанка неизвестный открыл стрельбу из автомата (вероятно, охотничьего карабина на базе АК). СМИ сообщали, что это свадебный кортеж.

Полиция сообщила, что увидела в сети видео с выстрелами в воздух и выехала на место.

Для задержания автомобиля правонарушителей в действие введена полицейская операция "Перехват". Позже МВД подтвердило, что это было празднование свадьбы.

Позже "стрелка" задержали, полиция обещает, что он "понесет наказание в соответствии с законодательством", ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Оружие отдали на экспертизу.

Кроме него, задержали еще и другого водителя, который "дрифтовал" на дороге и создавал аварийную ситуацию. Ему грозит административное наказание.

 

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Темы: Одесская областьполиция
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