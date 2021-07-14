Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Гуляли свадьбу: под Одессой мужчины стреляли из автомата, полиция провела спецоперацию

Среда, 14 июля 2021, 23:10
фото: Думская

Национальная полиция Одесской области задержала мужчин, которые устроили стрельбу в селе Фонтанка в Одесской области.

Источник: Национальная полиция, МВД, "Думская"

Детали: Днем 14 июля в селе Фонтанка неизвестный открыл стрельбу из автомата (вероятно, охотничьего карабина на базе АК). СМИ сообщали, что это свадебный кортеж.

Полиция сообщила, что увидела в сети видео с выстрелами в воздух и выехала на место.

Для задержания автомобиля правонарушителей в действие введена полицейская операция "Перехват". Позже МВД подтвердило, что это было празднование свадьбы.

Позже "стрелка" задержали, полиция обещает, что он "понесет наказание в соответствии с законодательством", ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Оружие отдали на экспертизу.

Кроме него, задержали еще и другого водителя, который "дрифтовал" на дороге и создавал аварийную ситуацию. Ему грозит административное наказание.

 

Темы: Одесская областьполиция
powered by lun.ua
Главное сегодня

"1+1" оштрафовали за трансляцию сериала на русском

Суд ЕС принял решение, которое ограничивает прокачку газа в обход Украины

В России третий день подряд рекорд смертей от COVID

В Турции задержали судно с украинцами: 4 моряков обвиняют в контрабанде наркотиков

Украина завела собственную страницу в Instagram

ВОЗ объявил о начале третьей волны COVID

Все новости...
Одесская область
Судья и адвокат в Одесской области требовали 6 тысяч долларов за "помощь" в деле
Обвал грунта на берегу Одесщины расчищен: без жертв
Продолжаются поиски пострадавших в результате оползня у моря в Одесской области
Последние новости
14:50
Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию – Кулеба
14:48
Корниенко считает Авакова лучшим мэром для Харькова
14:47
Демарш откладывается: работники НБУ, которые подали в отставку, решили остаться до 1 сентября
14:37
Рада запретила продажу лекарственных средств несовершеннолетним
14:36
Для казино и букмекеров планируют снизить налоги – Рада приняла законопроект за основу
14:36
фотоЗлоумышленники хотели переправить в Россию детали к штурмовому вертолету – СБУ
14:32
Наводнения в Германии: число погибших возросло до 20, десятки людей ищут
14:30
документРотация главы МВД: Шмыгаль внес представление на Монастырского
14:20
Новый обстрел на Донбассе: двое бойцов получили ранения
14:11
Как необычно украинцы называли своих детей в 2021 году
Все новости...