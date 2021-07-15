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В Афінах тисячі людей вийшли на акцію протесту проти COVID-вакцинації

Четвер, 15 липня 2021, 00:57
В Афінах тисячі людей вийшли на акцію протесту проти COVID-вакцинації

Більше 5 000 осіб вийшли на вулиці Афін, протестуючи проти грецької програми вакцинації від коронавірусу.

Джерело: Reuters

Деталі: Учасники акції протесту вимагали відставки уряду.

Ця акція протесту стала наймасштабнішим виявом протидії вакцинації.

Проте недавнє опитування показало, що більшість греків заявили, що підтримують вакцинацію. А близько 41% греків повністю вакциновані.

У понеділок уряд прийняв рішення про обов'язкову вакцинацію медичних працівників та персоналу геріатричних будинків після стрімкого зростання числа нових інфекцій COVID-19 в середині туристичного сезону.

"Кожна людина має право вибору. Ми хочемо, що уряд не обирав за нас", - сказав Файдон Воволіс, кардіолог, який поставив під сумнів наукові дослідження щодо носіння захисних масок та вакцини й очолює рух "Знову вільно", і створив групу у відповідь на "жорсткі заходи" уряду.

В 11-мільйонній країні з початку пандемії інфіковані понад 444 700 людей, а 12 782 особи померли. У середу органи влади зафіксували майже 3 000 нових заражень.

Нагадаємо: У Франції і Греції вакцинацію працівників сфери охорони здоров’я зробили обов’язковою.

"Українська правда" у Threads

Теми: Греціявакцинаціямітинги
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