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В Афинах тысячи людей вышли на акцию протеста против COVID-вакцинации

Четверг, 15 июля 2021, 00:57
В Афинах тысячи людей вышли на акцию протеста против COVID-вакцинации

Более 5 000 человек вышли на улицы Афин, протестуя против греческой программы вакцинации от коронавируса.

Источник: Reuters

Детали: Участники акции протеста требовали отставки правительства.

Эта акция протеста стала самым масштабным проявлением противодействия вакцинации.

Однако недавний опрос показал, что большинство греков заявили, что поддерживают вакцинацию. А около 41% греков полностью вакцинированы.

В понедельник правительство приняло решение об обязательной вакцинации медицинских работников и персонала гериатрических домов после стремительного роста числа новых инфекций COVID-19 в середине туристического сезона.

"Каждый человек имеет право выбора. Мы хотим, что правительство не выбирало за нас", - сказал Файдон Воволис, кардиолог, который поставил под сомнение научные исследования относительно ношения защитных масок и вакцины и возглавляет движение "Опять свободно", создал группу в ответ на "жесткие меры" правительства.

В 11-миллионной стране с начала пандемии инфицированы более 444 700 человек, а 12 782 человека умерли. В среду органы власти зафиксировали почти 3 000 новых заражений.

Напомним: Во Франции и Греции вакцинацию работников сферы здравоохранения сделали обязательной.

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Темы: Грециявакцинациямитинги
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