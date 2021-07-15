Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer
Четвер, 15 липня 2021, 01:47
У Харківській області зафіксували порушення при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer.
Джерело: Департамент охорони здоров'я Харківської ОДА у facebook
Дослівно: "Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюгу транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП "Укрмедпостач".
Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області".
Деталі: 30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП ХОР "Обласний аптечний склад" 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer.
При отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9 360 доз).
Українська правда