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Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer

Четвер, 15 липня 2021, 01:47
Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer

У Харківській області зафіксували порушення при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer.

Джерело: Департамент охорони здоров'я Харківської ОДА у facebook

Дослівно: "Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюгу транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП "Укрмедпостач".

Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області".

Деталі: 30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП ХОР "Обласний аптечний склад" 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer.

При отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9 360 доз).

Українська правда

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Теми: Харківська областьвакцинація
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