Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсувалися понад 9 тисяч вакцин Pfizer

Четвер, 15 липня 2021, 01:47

У Харківській області зафіксували порушення при транспортуванні вакцини Comirnaty/Pfizer.

Джерело: Департамент охорони здоров'я Харківської ОДА у facebook

Дослівно: "Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюгу транспортування були переміщені до зони карантину та згодом повернені до ДП "Укрмедпостач".

Вакцини з зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області".

Деталі: 30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП ХОР "Обласний аптечний склад" 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer.

При отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холодового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9 360 доз).

Українська правда
Теми: Харківська областьвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Для казино і букмекерів планують знизити податки – Рада ухвалила законопроєкт за основу

документРотація голови МВС: Шмигаль вніс подання на Монастирського 

"1+1" оштрафували за трансляцію серіалу російською

Суд ЄС ухвалив рішення, яке обмежує прокачку газу в обхід України

В Росії третій день поспіль рекорд смертей від COVID

У Туреччині затримали судно з українцями: 4 моряків обвинувачують у контрабанді наркотиків

Усі новини...
Харківська область
Поліцейські входили в угрупування, яке "доїло" й шантажувало наркозалежних – СБУ
"Ваш родич у важкому стані із COVID": шахрая засудили до трьох років
Вибухи боєприпасів у Балаклії: судитимуть колишнього офіцера ЗСУ
Останні новини
15:27
Помер відомий журналіст, в якого стріляли в Амстердамі
15:25
Рада перейменувала село Голобородька на Полтавщині 
15:18
У Сумах запровадили комендантську годину для дітей
15:06
Ніч у Києві виявилася найгарячішою за 140 років
14:50
Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії – Кулеба
14:48
Корнієнко вважає Авакова найкращим мером для Харкова
14:47
Демарш відкладається: працівники НБУ, які подали у відставку, вирішили залишитися до 1 вересня
14:37
Рада заборонила продаж лікарських засобів неповнолітнім
14:36
Для казино і букмекерів планують знизити податки – Рада ухвалила законопроєкт за основу
14:36
фото Зловмисники хотіли переправити в Росію деталі до штурмового гелікоптера – СБУ
Усі новини...