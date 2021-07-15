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Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer

Четверг, 15 июля 2021, 01:47
Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer

В Харьковской области зафиксировали нарушения при транспортировке вакцины Comirnaty / Pfizer.

Источник: Департамент здравоохранения Харьковской ОГА в facebook

Дословно: "Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач".

Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области".

Детали: 30 июня 2021 ГП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Областной аптечный склад" 21 тыс. 600 доз вакцины Comirnaty / Pfizer.

При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9 360 доз).

Украинская правда

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Темы: Харьковская областьвакцинация
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