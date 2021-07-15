Из-за нарушений при транспортировке на Харьковщине испортились более 9 тысяч вакцин Pfizer
Четверг, 15 июля 2021, 01:47
В Харьковской области зафиксировали нарушения при транспортировке вакцины Comirnaty / Pfizer.
Источник: Департамент здравоохранения Харьковской ОГА в facebook
Дословно: "Вакцины с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки были перемещены в зону карантина и впоследствии возвращены в ГП "Укрмедпостач".
Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области".
Детали: 30 июня 2021 ГП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Областной аптечный склад" 21 тыс. 600 доз вакцины Comirnaty / Pfizer.
При получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9 360 доз).
Украинская правда