Єврокомісія представила план боротьби з кліматичними змінами

Європейська комісія представила в середу, 14 липня, програму дій боротьби зі змінами клімату до 2050 року під назвою Fit for 55.

Джерело: Європейська комісія, DW, Укрінформ

Пряма мова єврокомісара з питань економіки Паоло Джентілоні: "ЄС у боротьбі з кліматичними змінами відіграє роль лідера, але започаткування такої роботи містить певні ризики.

Ми називаємо їх "вуглецевими витоками", - коли виробництво переміщується до країн, де екологічні стандарти є нижчими, або, навпаки, на європейський ринок потрапляють імпортовані товари з високим вмістом шкідливих викидів.

Щоб уникнути цього, ми представили товари, які ввозяться на наш ринок. З цієї причини ми представили CBAM – Сarbon order adjustment mechanism (Кордонний механізм вуглецевого регулювання)".

"CBAM - це не податок, це захід з охорони довкілля. Але ми маємо також запровадити податки, які будуть впливати позитивно на поведінку виробників. Саме тому ми переглядаємо зараз податкову Директиву у сфері енергетики.

Цьому документу вже 20 років, він все ще орієнтований на фінансування та субсидії у галузь вуглецевого пального.

Ми маємо скасувати податкові виключення для вуглецевого пального та змінити методику оподаткування в сфері енергетики, встановити належну ціну для вуглецевих викидів та стимулювати позитивну (зелену) еволюцію".

Деталі: Передбачається, що ці заходи дозволять скоротити викиди двоокису вуглецю в усіх сегментах європейської економіки, включаючи виробництво електроенергії, автомобільний і житловий сектори, а також судноплавство, авіацію і сільське господарство.

У 2030 році викиди мають скоротитися на 55% у порівнянні з рівнем 1990 року, а до 2050 року їх слід звести до нуля.

Один з ключових пунктів реформи – запровадження механізму транскордонного вуглецевого регулювання, який передбачає митні збори з товарів, що ввозяться в ЄС товарів в залежності від їх вуглецевого сліду.

Таким чином у Брюсселі сподіваються захистити своїх виробників, оскільки посилення керування за температурою в ЄС підвищує їх витрати і погіршує їхні конкурентні позиції в порівнянні з виробниками з країн із менш жорстким регулюванням.

Ще один основний пункт кліматичної програми Єврокомісії – розширення діючої системи торгівлі квотами на викиди CO2 (ETS) шляхом включення в неї нових галузей економіки, що має прискорити темпи декарбонізації. Так, Брюссель хоче ввести квоти на викиди, вироблені автомобільним сектором і при обігріві будівель.

Євросоюз має намір істотно посилити стандарти викидів для нових автомобілів у наступні 15 років.

До 2030 року у нових автомобілів повинен скоротитися викид шкідливих газів на 55% у порівнянні з 2021 роком.

З 2035 року в Євросоюзі повиннен бути припинений продаж нових машин з дизельними і бензиновими двигунами.

Крім того, пропонується на основних автомагістралях в ЄС через кожні 60 кілометрів побудувати зарядні станції для електромобілів, а через кожні 150 кілометрів – для машин на водневому паливі.

План Єврокомісії потребує затвердження усіма країнами ЄС і Європарламентом. Очікується, що на дискусії піде не менше року.

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