Еврокомиссия представила план борьбы с климатическими изменениями

Европейская комиссия представила в среду, 14 июля, программу действий борьбы с изменениями климата к 2050 году под названием Fit for 55.

Источник: Европейская комиссия, DW, Укринформ

Прямая речь еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони: "ЕС в борьбе с климатическими изменениями играет роль лидера, но начала такой работы содержит определенные риски.

Мы называем их "углеродными истоками", - когда производство перемещается в страны, где экологические стандарты ниже, или, наоборот, на европейский рынок попадают импортируемые товары с высоким содержанием вредных выбросов.

Чтобы избежать этого, мы представили товары, ввозимые на наш рынок. По этой причине мы представили CBAM - Сarbon order adjustment mechanism (Кордонный механизм углеродного регулирования)".

"CBAM - это не налог, это мероприятие по охране окружающей среды. Но мы также ввести налоги, которые будут влиять положительно на поведение производителей.

Именно поэтому мы пересматриваем сейчас налоговую Директиву в сфере энергетики. Этому документу уже 20 лет, он все еще ориентирован на финансирование и субсидии в отрасль углеродного горючего.

Мы должны отменить налоговые исключения для углеродного топлива и изменить методику налогообложения в сфере энергетики, установить надлежащую цену для углеродных выбросов и стимулировать положительную (зеленый) эволюцию".

Детали: Предполагается, что эти меры позволят сократить выбросы двуокиси углерода во всех сегментах европейской экономики, включая производство электроэнергии, автомобильный и жилищный секторы, а также судоходство, авиацию и сельское хозяйство.

В 2030 году выбросы должны сократиться на 55 процентов по сравнению с уровнем 1990 года, а к 2050 году их следует свести к нулю.

Один из ключевых пунктов реформы – введение механизма трансграничного углеродного регулирования (ТУР), который предусматривает таможенные сборы с ввозимых в ЕС товаров в зависимости от их углеродного следа.

Таким образом в Брюсселе надеются защитить своих производителей, поскольку ужесточение климатического регулирования в ЕС повышает их расходы и ухудшает их конкурентные позиции по сравнению с производителями из стран с менее жестким регулированием.

Еще один основной пункт климатической программы ЕК - расширение действующей системы торговли квотами на выбросы CO2 (ETS) путем включения в нее новых отраслей экономики, что должно ускорить темпы декарбонизации.

Так, Брюссель хочет ввести квоты на выбросы, производимые автомобильным сектором и при обогреве зданий.

Евросоюз намерен существенно ужесточить стандарты выбросов для новых автомобилей в следующие 15 лет. К 2030 году у новых автомобилей должен сократиться выброс вредных газов на 55 процентов по сравнению с 2021 годом.

С 2035 года в Евросоюзе должна быть прекращена продажа новыхмашин с дизельными и бензиновыми двигателями. Кроме того, предлагается на основных автомагистралях в ЕС через каждые 60 километров построить зарядные станции для электромобилей, а через каждые 150 километров - для машин на водородном топливе.

План Еврокомиссии нуждается в утверждении всеми странами ЕС и Европарламентом. Ожидается, что на дискуссии уйдет не менее года.

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