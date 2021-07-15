623 нових хворих на COVID і 387 госпіталізованих за добу в Україні
Четвер, 15 липня 2021, 08:19
За добу 14 липня в Україні зафіксували 623 нових підтверджених випадки COVID-19, госпіталізували 387 осіб із діагнозом чи підозрою на коронавірусну хворобу, померли 20 хворих, одужали 589 осіб.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Найбільше підтверджених випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.
Серед нових хворих 37 дітей та 12 медпрацівників.
У цю середу протестовано: методом ПЛР – 19 536 осіб, методом ІФА – 8 892 особи, експрес-тестами – 13 800 осіб.
За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 242 868 осіб; із них 2 179 665 осіб одужали, а 52 685 осіб померли.