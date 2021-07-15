Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

623 нових хворих на COVID і 387 госпіталізованих за добу в Україні 

Четвер, 15 липня 2021, 08:19

За добу 14 липня в Україні зафіксували 623 нових підтверджених випадки COVID-19, госпіталізували 387 осіб із діагнозом чи підозрою на коронавірусну хворобу, померли 20 хворих, одужали 589 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше підтверджених випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (177), Одеській (57), Житомирській (33), Донецькій (32) та Київській (31) областях.

Серед нових хворих 37 дітей та 12 медпрацівників.

У цю середу протестовано: методом ПЛР – 19 536 осіб, методом ІФА – 8 892 особи, експрес-тестами – 13 800 осіб.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 242 868 осіб; із них 2 179 665 осіб одужали, а 52 685 осіб померли.

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Євросоюз затвердив рішення про відновлення вільного в’їзду з України

Рада запровадила режим paperless

фотоПутін допомагав Трампу перемогти на виборах: ЗМІ опублікували секретні документи

На Донбасі загинув 19-річний танкіст

Інтерпол взявся розшукувати Жеваго - ДБР

Зеленський звернувся до Байдена й Меркель, які зустрінуться у Вашингтоні

Усі новини...
Covid-2019
Мільйон щеплень проти коронавірусу зробили за 2 тижні – МОЗ
Ще двоє українців заразилися "Дельта"-штамом "родом" із Росії
Черговий спалах COVID-19 в Україні очікується влітку – експерти KSE
Останні новини
20:00
В уряді пропонують заборонити ввезення бензинових і дизельних авто з 2030 року
19:43
Російських військових змусили вчити статтю Путіна про Україну – ЗМІ
19:25
Євросоюз затвердив рішення про відновлення вільного в’їзду з України
19:18
оновлено від 17:58Людина загинула під потягом метро у Києві
19:10
Гривня на закритті міжбанку трохи зросла до долара
18:53
НАЗК вирішило через суд домагатися звільнення Вітренка
18:37
Рада запровадила режим paperless
18:33
На "коронавірусній" мапі Європи побільшало червоних зон
18:31
Україна змінила вимоги до зберігання вакцини Pfizer
18:26
Microsoft представила хмарну Windows
Усі новини...