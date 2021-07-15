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623 новых больных COVID и 387 госпитализированных за сутки в Украине

Четверг, 15 июля 2021, 08:19

За сутки 14 июля в Украине зафиксировали 623 новых подтвержденных случая COVID-19, госпитализировали 387 человек с диагнозом или подозрением на коронавирусную болезнь, умерли 20 больных, выздоровели 589 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Больше всего подтвержденных случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

Среди новых больных 37 детей и 12 медработников.

В эту среду протестировано: методом ПЦР – 19 536 человек, методом ИФА – 8 892 лица, экспресс-тестами – 13 800 человек.

 

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 242 868 человек; из них 2 179 665 человек выздоровели, а 52 685 человек умерли.

Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияМинздрав
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