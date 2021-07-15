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Мільйон щеплень проти коронавірусу зробили за 2 тижні – МОЗ

Четвер, 15 липня 2021, 08:55
Мільйон щеплень проти коронавірусу зробили за 2 тижні – МОЗ
УП

За перші два тижні липня медики зробили в Україні мільйон щеплень від COVID-19, загалом першу дозу вакцини вже отримали майже 2,5 мільйона українців, а обидві дози – 1,3 мільйона осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "Мільйон щеплень від COVID-19 зроблено за два тижні липня!

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 476 634 людини, з них отримали 1 дозу – 2 476 632 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 305 882 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 782 514 щеплень".

Деталі: 14 липня у країні 108 759 людей вакцинували проти COVID-19: одну дозу отримали 61 580 людей, повністю імунізовані - 47 179 людей.

В цю середу працювали 674 мобільні бригади, 1538 пунктів щеплення і 45 центрів вакцинації.

 

Станом на 14 липня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 804 621 людина.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусмедицинаМОЗ
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