Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Миллион прививок против коронавируса сделали за 2 недели – МОЗ

Четверг, 15 июля 2021, 08:55
Миллион прививок против коронавируса сделали за 2 недели – МОЗ
УП

За первые два недели июля медики сделали в Украине миллион прививок от COVID-19, в целом первую дозу вакцины уже получили почти 2,5 миллиона украинцев, а обе дозы – 1,3 миллиона человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "Миллион прививок от COVID-19 сделано за две недели июля!

С начала прививочной кампании привито 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу – 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 305 882 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 782 514 прививок".

Детали: 14 июля в стране 108 759 человек вакцинировали против COVID-19: одну дозу получили 61 580 человек полностью иммунизированы – 47 179 человек.

В эту среду работали 674 мобильных бригады, 1 538 пунктов прививки и 45 центров вакцинации.

 

По состоянию на 14 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 804 621 человек.

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусмедицинаМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
вакцинация
Нужно ли вакцинироваться и продолжать действие COVID-сертификата – объясняет Минздрав
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: