Миллион прививок против коронавируса сделали за 2 недели – МОЗ

За первые два недели июля медики сделали в Украине миллион прививок от COVID-19, в целом первую дозу вакцины уже получили почти 2,5 миллиона украинцев, а обе дозы – 1,3 миллиона человек.

Источник: Министерство охраны здоровья

Дословно МОЗ: "Миллион прививок от COVID-19 сделано за две недели июля!

С начала прививочной кампании привито 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу – 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 305 882 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 782 514 прививок".

Детали: 14 июля в стране 108 759 человек вакцинировали против COVID-19: одну дозу получили 61 580 человек полностью иммунизированы – 47 179 человек.

В эту среду работали 674 мобильных бригады, 1 538 пунктов прививки и 45 центров вакцинации.

По состоянию на 14 июля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 804 621 человек.