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В Україну йдуть грози, град і шквали

Четвер, 15 липня 2021, 09:23
В Україну йдуть грози, град і шквали
Фото panoramapro

У найближчі дні у північно-східних, західних, вдень і у північних, Вінницькій та Черкаській областях мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі, грози, шквали 15-20 м/с та град.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр 

Деталі: На решті території країни малохмарно, без опадів; вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. 

 
Фото meteo.gov.ua

Температура вночі 18-23°, вдень 30-35°, на сході та південному сході до 38°, у більшості західних областей 27-32°.

На Київщині 16-17 липня вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с та град, вночі 18-23°, вдень 30-35°. Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. 

 
Фото meteo.gov.ua

18-19 липня у більшості західних, північних та центральних областях місцями невеликі короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів.

Температура вночі 17-23°, вдень 28-34°, у західних областях 25-30°; на півдні та сході країни вночі 20-25°, вдень 33-38°.

На Київщині 18-19 липня місцями невеликі короткочасні дощі, грози, вночі 18-23°, вдень 30-34°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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