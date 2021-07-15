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В Украину идут грозы, град и шквалы

Четверг, 15 июля 2021, 09:23
В Украину идут грозы, град и шквалы
Фото panoramapro

В ближайшие дни в северо-восточных, западных, днем ​​и в северных, Винницкой и Черкасской областях переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, шквалы 15-20 м/с и град.

Источник: Укринформ со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: На остальной территории страны малооблачно, без осадков; ветер переменных направлений, 3-8 м/с. 

 
фото meteo.gov.ua

Температура ночью 18-23°, днем ​​30-35°, на востоке и юго-востоке до 38°, в большинстве западных областей 27-32°.

В Киевской области 16-17 июля ночью без осадков, днем ​​местами кратковременные дожди, грозы, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с и град, ночью 18-23°, днем ​​30-35°. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

 
Фото meteo.gov.ua

18-19 июля в большинстве западных, северных и центральных областях местами небольшие кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков.

Температура ночью 17-23°, днем ​​28-34°, в западных областях 25-30°; на юге и востоке страны ночью 20-25°, днем ​​33-38°.

В Киевской области 18-19 июля местами небольшие кратковременные дожди, грозы, ночью 18-23°, днем ​​30-34°.

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Темы: погода
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