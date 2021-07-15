ВООЗ оголосила про початок третьої хвилі COVID

Світ перебуває на ранній стадії третьої хвилі коронавірусу.

Джерело: гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреісус на 8-му засіданні Комітету з надзвичайних ситуацій щодо СOVID-19

Пряма мова: "Зараз тенденції змінилися, і зараз ми перебуваємо на ранній стадії третьої хвилі.

Минулий тиждень став четвертим поспіль, коли кількість випадків COVID-19 росла у усьому світі. І після 10 тижнів спаду знову зростає кількість смертей".

Деталі: За словами Гебреісуса, вірус продовжує розвиватися, що призводить до появи більшої кількості його варіантів.

Він додав, що варіант Delta зараз присутній у понад 111 країнах, і ВООЗ очікує, що незабаром він стане домінуючим штамом COVID-19, що циркулює в усьому світі, якщо вже не став.

Глава ВООЗ також зазначив, що зараз, як і раніше спостерігається "шокуюча диспропорція в глобальному розподілі вакцин" – багато країн досі не отримали вакцину, а в більшості країн її недостатньо.