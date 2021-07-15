Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВОЗ объявил о начале третьей волны COVID

Четверг, 15 июля 2021, 10:17
Фото cfr.org

Мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса.

Источник: гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус на 8-м заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям относительно СOVID-19  

Прямая речь: "Сейчас тенденции изменились, и сейчас мы находимся на ранней стадии третьей волны.

Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда количество случаев COVID-19 росло во всем мире.

И после 10 недель спада снова растет количество смертей".

Детали: По словам Гебреисуса, вирус продолжает развиваться, что приводит к появлению большего количества передаваемых вариантов.

Он добавил, что вариант Delta сейчас присутствует более чем в 111 странах, и ВОЗ ожидает, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если уже не стал.

Глава ВОЗ также отметил, что сейчас по-прежнему наблюдается "шокирующая диспропорция в глобальном распределении вакцин" – многие страны до сих пор не получили вакцины, а в большинстве стран ее недостаточно.

  

Украинская правда
Темы: коронавирусздоровьемир
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоНа Донбассе оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк

Взрыв в Хмельницкой области: шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок

В Беларуси продолжаются массовые обыски и задержания активистов

Новости 15 июля: увольнение Авакова, свободный въезд в ЕС

обновлено от 17:52ГБР заявило, что Интерпол разыскивает Жеваго – у экс-нардепа отрицают

Российских военных заставили учить статью Путина об Украине – СМИ

Все новости...
коронавирус
Словения открылась для туристов из Украины
Миллион прививок против коронавируса сделали за 2 недели – МОЗ
623 новых больных COVID и 387 госпитализированных за сутки в Украине
Последние новости
03:58
Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию
03:11
Немецкие экологи продолжат судиться против "Северного потока-2"
02:20
ВОЗ призвала Китай к прозрачности в расследовании происхождения COVID-19
01:38
"Это дополнительный проект, а не замена транзиту через Украину" – Меркель о "Северном потоке-2"
01:11
Президент США: Вашингтон и Берлин продолжат "защищать восточные рубежи НАТО от действий России"
00:47
"Россия не должна использовать энергетику в качестве оружия" – Байден
00:28
фотоНа Донбассе оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк
00:10
Взрыв в Хмельницкой области: шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок
23:57
Главарь боевиков Пушилин собрался в "Единую Россию"
23:41
Эйфелева башня вновь открывается для туристов
Все новости...