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У Криму новий антирекорд COVID: 381 хворий за добу

Четвер, 15 липня 2021, 11:08

В окупованому Росією Криму зафіксовано черговий антирекорд за приростом нових випадків коронавірусу: за останню добу підтвердився 381 випадок. 

Джерело: "Крыминформ" з посиланням на сторінку "глави Криму" Сергія Аксьонова в соцмережі "ВКонтакте"

Деталі: За даними Аксьонова, за 14 липня на території Криму зареєстровано 381 випадок нової коронавірусної інфекції. Із загальної кількості захворілих 301 виявлено при зверненні по медичну допомогу, 77 – серед "контактних осіб".

"3 випадки привозні з-за кордону", – заявив Аксьонов.

На окупованому півострові антирекорди за приростом випадків коронавірусу фіксуються з 11 липня, напередодні було підтверджено 375 випадків.

У Криму вже домінує індійський штам вірусу, що вирізняється високою заразністю.

13 липня коронавірусні обмеження посилили ще в шести регіонах Криму, заборонивши роботу нічних клубів та інших аналогічних закладів, закривши фуд-корти в торгових центрах і знизивши заповнюваність кінотеатрів до 50%. Робота закладів громадського харчування після 23.00 заборонена.

Всього за час пандемії коронавірус у Криму підтверджено у 53 559 осіб. Одужали за весь період 46 575 осіб, померли 1 615 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримкоронавірусCovid-2019
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