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В Крыму новый антирекорд COVID: 381 больной за сутки

Четверг, 15 июля 2021, 11:08

В оккупированном Россией Крыму зафиксирован очередной антирекорд по приросту новых случаев коронавируса: за последние сутки подтвердился 381 случай.

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на страницу "главы Крыма" Сергея Аксёнова в соцсети "ВКонтакте"

Детали: По данным Аксенова, за 14 июля на территории Крыма зарегистрирован 381 случай новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 301 выявлен при обращении за медицинской помощью, 77 – среди "контактных лиц".

"3 случая завозные из-за рубежа", – заявил Аксенов.

На оккупированном полуострове антирекорды по приросту случаев коронавируса фиксируются с 11 июля, накануне было подтверждено 375 случаев. 

В Крыму уже доминирует индийский штамм вируса, отличающийся высокой заразностью.

13 июля коронавирусные ограничения ужесточили еще в шести регионах Крыма, запретив работу ночных клубов и других аналогичных заведений, закрыв фуд-корты в торговых центрах и снизив заполняемость кинотеатров до 50%. Работа заведений общепита после 23.00 запрещена.

Всего за время пандемии коронавирус в Крыму подтвержден у 53 559 человек. Выздоровевших за весь период 46 575 человек, скончались 1 615 человек.

Темы: КрымкоронавирусCovid-2019
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