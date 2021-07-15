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У Туреччині затримали судно з українцями: 4 моряків обвинувачують у контрабанді наркотиків

Четвер, 15 липня 2021, 11:08
У Туреччині затримали судно з українцями: 4 моряків обвинувачують у контрабанді наркотиків
Фото fleetmon.com

Турецькі правоохоронці арештували чотирьох українських моряків, яких обвинувачують у контрабанді наркотиків.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Ніколенка: "10 липня турецькі правоохоронці затримали в порту Іскендерун судно MSC CAPUCINE R під прапором Ліберії. Екіпаж складається із 24 українців та одного іноземця.

Наступного дня прокуратура м. Іскендерун заарештувала капітана судна та трьох його помічників. Усі громадяни України. Їм висунуто обвинувачення в контрабанді наркотиків".

Деталі: Ніколенко додав, що Посольство України в Туреччині надає затриманим консульську допомогу.

За його словами, українцям забезпечили адвоката та перекладача, консули підтримують зв'язок із їхніми рідними.

Наразі українська дипустанова звернулася до турецької сторони із запитом на отримання доступу до матеріалів слідства та відвідання українських моряків.

Решта членів екіпажу нині перебувають на борту судна і беруть участь у розслідуванні як свідки.

Українська правда

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Теми: Туреччинаукраїнці
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