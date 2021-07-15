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В Турции задержали судно с украинцами: 4 моряков обвиняют в контрабанде наркотиков

Четверг, 15 июля 2021, 11:08
В Турции задержали судно с украинцами: 4 моряков обвиняют в контрабанде наркотиков
Фото fleetmon.com

Турецкие правоохранители арестовали четырех украинских моряков, которых обвиняют в контрабанде наркотиков.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "10 июля турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

На следующий день прокуратура г. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков".

Детали: Николенко отметил, что Посольство Украины в Турции предоставляет задержанным консульскую помощь.

По его словам, украинцам обеспечили адвоката и переводчика, консулы поддерживают связь с их родными.

Сейчас украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков.

Остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна и участвуют в расследовании в качестве свидетелей.

Украинская правда

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Темы: Турцияукраинцы
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