В Турции задержали судно с украинцами: 4 моряков обвиняют в контрабанде наркотиков

Турецкие правоохранители арестовали четырех украинских моряков, которых обвиняют в контрабанде наркотиков.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "10 июля турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца.

На следующий день прокуратура г. Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков".

Детали: Николенко отметил, что Посольство Украины в Турции предоставляет задержанным консульскую помощь.

По его словам, украинцам обеспечили адвоката и переводчика, консулы поддерживают связь с их родными.

Сейчас украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков.

Остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна и участвуют в расследовании в качестве свидетелей.