Президента Бразилии госпитализировали после 10 дней икоты
После 10 дней хронической икоты президента Бразилии Жаира Болсонара госпитализировали.
Источник: Associated Press
Детали: 66-летнего Болсонару доставили в госпиталь Вооруженных сил в столице Бразилии.
Отмечается, что президент получит "консервативное клиническое лечение", что означает, что его не будут оперировать.
В последние недели Болсонару несколько раз публично говорил, что страдает из-за икоты.
7 июля в интервью Radio Guaiba он сказал: "Прошу прощения у всех, кто меня слушает, потому что я уже пять дней икаю".
Президент Бразилии предположил, что причиной могут быть некоторые лекарства, прописанные после стоматологической операции.
В 2018 году на Болсонару напали. Ножевое ранение вызвало повреждение кишечника и серьезное внутреннее кровотечение, и с тех пор президент перенес несколько операций.
Хроническая икота обычно является проявлением непроходимости кишечника, что может потребовать хирургического вмешательства. В некоторых случаях может потребоваться удаление части кишечника.