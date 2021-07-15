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Президента Бразилии госпитализировали после 10 дней икоты

Четверг, 15 июля 2021, 11:34
Президента Бразилии госпитализировали после 10 дней икоты

После 10 дней хронической икоты президента Бразилии Жаира Болсонара госпитализировали.

Источник: Associated Press

Детали: 66-летнего Болсонару доставили в госпиталь Вооруженных сил в столице Бразилии.

Отмечается, что президент получит "консервативное клиническое лечение", что означает, что его не будут оперировать.

В последние недели Болсонару несколько раз публично говорил, что страдает из-за икоты.

7 июля в интервью Radio Guaiba он сказал: "Прошу прощения у всех, кто меня слушает, потому что я уже пять дней икаю".

Президент Бразилии предположил, что причиной могут быть некоторые лекарства, прописанные после стоматологической операции.

В 2018 году на Болсонару напали. Ножевое ранение вызвало повреждение кишечника и серьезное внутреннее кровотечение, и с тех пор президент перенес несколько операций.

Хроническая икота обычно является проявлением непроходимости кишечника, что может потребовать хирургического вмешательства. В некоторых случаях может потребоваться удаление части кишечника.

Украинская правда

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Темы: Бразилияпрезидент
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