У Харкові сталася масштабна пожежа на складі деревини
Вночі 15 липня сталася масштабна пожежа на складі зі зберігання деревини у Харкові, наразі займання локалізували, триває гасіння.
Джерело: сайт Державної служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області
Дослівно: "15 липня о 02:43 надійшло повідомлення про пожежу у складській будівлі зі зберігання деревини приватного підприємства, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19. Вогонь майже миттєво охопив значну площу, швидко поширюючись по горючим матеріалам".
Деталі: Через великі масштаби пожежі на місце події відразу направили 10 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та додатково пожежний потяг.
На момент прибуття рятувальників вогонь охопив 740 кв.м – горіли вироби з деревини у металевій каркасній складській будівлі.
О 5 ранку пожежу локалізували, наразі триває остаточна ліквідація.
З місця події врятували чоловіка 1958 р.н. – оператора електропідстанції.
Загалом до гасіння пожежі було залучено 10 автоцистерн, пожежний потяг та 70 рятувальників.
Загиблих та постраждалих не має. Причина загоряння з’ясовується.