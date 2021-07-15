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У Харкові сталася масштабна пожежа на складі деревини

Четвер, 15 липня 2021, 11:33
У Харкові сталася масштабна пожежа на складі деревини
Фото ДСНС

Вночі 15 липня сталася масштабна пожежа на складі зі зберігання деревини у Харкові, наразі займання локалізували, триває гасіння.

Джерело: сайт Державної служба з надзвичайних ситуацій у Харківській області  

Дослівно: "15 липня о 02:43 надійшло повідомлення про пожежу у складській будівлі зі зберігання деревини приватного підприємства, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 19. Вогонь майже миттєво охопив значну площу, швидко поширюючись по горючим матеріалам".

Деталі: Через великі масштаби пожежі на місце події відразу направили 10 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та додатково пожежний потяг.

На момент прибуття рятувальників вогонь охопив 740 кв.м – горіли вироби з деревини у металевій каркасній складській будівлі. 

 
Фото ДСНС 

О 5 ранку пожежу локалізували, наразі триває остаточна ліквідація.

З місця події врятували чоловіка 1958 р.н. – оператора електропідстанції. 

 
фото ДСНС 

Загалом до гасіння пожежі було залучено 10 автоцистерн, пожежний потяг та 70 рятувальників.

Загиблих та постраждалих не має. Причина загоряння з’ясовується. 

Українська правда

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Теми: Харківпожежа
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