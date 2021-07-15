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В Харькове произошел масштабный пожар на складе древесины

Четверг, 15 июля 2021, 11:33
Фото ГСЧС

Ночью 15 июля произошел масштабный пожар на складе для хранения древесины в Харькове, возгорание локализовали, продолжается тушение.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области

Дословно: "15 июля в 2:43 поступило сообщение о пожаре в складском здании для хранения древесины частного предприятия, расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Киргизская, 19. Огонь почти мгновенно охватил значительную площадь, быстро распространяясь по горючим материалам".

Детали: Из-за больших масштабов пожара на место происшествия сразу направили 10 отделений пожарно-спасательной службы на автоцистернах и дополнительно пожарный поезд.

На момент прибытия спасателей огонь охватил 740 кв.м – горели изделия из древесины в металлическом каркасном складском здании. 

 
Фото ГСЧС

В 5 утра пожар локализовали, сейчас идет окончательная ликвидация.

С места события спасли мужчину 1958 г.р. – оператора электроподстанции. 

 
Фото ГСЧС 

Всего к тушению пожара было привлечено 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 спасателей.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Украинская правда
Темы: Харьковпожар
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