Рада у День незалежності України видасть пам'ятні відзнаки і значки

Верховна Рада на своєму урочистому засіданні з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України вручить відзнаки Верховної Ради "30 років Акту проголошення незалежності України" та нагрудних знаків до них.

Джерело: голосування за проєкт постанови №5758 і сайт парламенту

Деталі: Проект постанови 5758 про внесення змін до Постанови Верховної Ради "Про урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Акту проголошення незалежності України" підтримали 344 народних депутати.

Постанова передбачає "за заслуги перед українським народом, значний особистий внесок у становлення незалежності України, утвердження її суверенітету та міжнародного авторитету та з нагоди 30-ї річниці прийняття Акта проголошення незалежності України" вручення відзнаки й нагрудного знака до неї.

Нагрудний знак виготовляється у формі круглого значка діаметром 20 мм з зображенням малого Державного Герба України, датами "1991" і "2021", написом по колу "АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ" та внизу "30 РОКІВ".

Знак виготовляється з ювелірної латуні з покриттям синьою емаллю і нікелюванням.