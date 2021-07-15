Рада в День независимости Украины выдаст памятные награды и значки

Верховная Рада на своем торжественном заседании по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины вручит награды Верховной Рады "30 лет Акта провозглашения независимости Украины" и нагрудных знаков к ним.

Источник: голосования за проект постановления №5758 и сайт парламента

Детали: Проект постановления №5758 о внесении изменений в Постановление Верховной Рады "О торжественном заседании Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины" поддержали 344 народных депутата.

Постановление предусматривает "за заслуги перед украинским народом, значительный личный вклад в становление независимости Украины, утверждение ее суверенитета и международного авторитета и по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины" вручение награды и нагрудного знака к ней.

Нагрудный знак изготавливается в форме круглого значка диаметром 20 мм с изображением малого Государственного Герба Украины, датами "1991" и "2021", надписью по кругу "Акт провозглашения независимости Украины" и внизу "30 лет".

Знак изготавливается из ювелирной латуни с покрытием синей эмалью и никелированием.