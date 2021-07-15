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У Києві припинили дію паперові талони на проїзд

Четвер, 15 липня 2021, 12:22
У Києві припинили дію паперові талони на проїзд

У столичному наземному громадському транспорті з 15 липня остаточно вийшли з обігу талони на проїзд.

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: Відзначається, що замість талонів, які можна було придбати у кондукторів, у Києві є понад 2000 місць, де можна поповнити транспортну карту і купити QR-квиток.

Зокрема, щоб поповнити транспортну карту і купити QR-квиток є:

  • 198 терміналів самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52-х станціях метрополітену. У терміналах можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки.
  • Близько 1800 терміналів Easy Pay.
  • Близько 322 Т-кіосків, де можна купити транспортну карту.
  • Каси на 52-х станціях метрополітену, де можна придбати чи поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.

Крім того, у застосунку "Київ Цифровий" можна поповнити транспортну карти та купити QR-квиток. За номером та пін-кодом транспортну карту можна прив’язати до застосунку, щоб поповнювати її з банківської картки.

Оплата проїзду QR-квитками здійснюється з екрану смартфона. У застосунку можна також придбати квиток для іншого користувача.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: КиївКМДАтранспорт
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