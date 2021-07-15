У Києві припинили дію паперові талони на проїзд
Четвер, 15 липня 2021, 12:22
У столичному наземному громадському транспорті з 15 липня остаточно вийшли з обігу талони на проїзд.
Джерело: пресслужба КМДА
Деталі: Відзначається, що замість талонів, які можна було придбати у кондукторів, у Києві є понад 2000 місць, де можна поповнити транспортну карту і купити QR-квиток.
Зокрема, щоб поповнити транспортну карту і купити QR-квиток є:
- 198 терміналів самообслуговування на зупинках наземного транспорту та 304 термінали на 52-х станціях метрополітену. У терміналах можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки.
- Близько 1800 терміналів Easy Pay.
- Близько 322 Т-кіосків, де можна купити транспортну карту.
- Каси на 52-х станціях метрополітену, де можна придбати чи поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.
Крім того, у застосунку "Київ Цифровий" можна поповнити транспортну карти та купити QR-квиток. За номером та пін-кодом транспортну карту можна прив’язати до застосунку, щоб поповнювати її з банківської картки.
Оплата проїзду QR-квитками здійснюється з екрану смартфона. У застосунку можна також придбати квиток для іншого користувача.
Нагадаємо:
- Запуск автоматизованої системи обліку проїзду для всіх пасажирів, включаючи іногородніх пільговиків, відклали на 2023 рік.
Українська правда