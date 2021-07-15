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В Киеве прекратили действие бумажные талоны на проезд

Четверг, 15 июля 2021, 12:22
В Киеве прекратили действие бумажные талоны на проезд

В столичном наземном общественном транспорте с 15 июля окончательно вышли из обращения талоны на проезд.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: Отмечается, что вместо талонов, которые можно было приобрести у кондукторов, в Киеве есть более 2000 мест, где можно пополнить транспортную карту и купить QR-билет.

В частности, чтобы пополнить транспортную карту и купить QR-билет есть:

  • 198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминалы на 52-х станциях метрополитена. В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.
  • Около 1800 терминалов Easy Pay.
  • Около 322 Т-киосков, где можно купить транспортную карту.
  • Кассы на 52-х станциях метрополитена, где можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

Кроме того, в приложении "Киев Цифровой" можно пополнить транспортную карту и купить QR-билет. По номеру и пин-коду транспортную карту можно привязать к приложению, чтобы пополнять ее с банковской карты.

Оплата проезда QR-билетами осуществляется с экрана смартфона. В приложении можно приобрести билет для другого пользователя.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: КиевКГГАтранспорт
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