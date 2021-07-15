В Киеве прекратили действие бумажные талоны на проезд
Четверг, 15 июля 2021, 12:22
В столичном наземном общественном транспорте с 15 июля окончательно вышли из обращения талоны на проезд.
Источник: пресс-служба КГГА
Детали: Отмечается, что вместо талонов, которые можно было приобрести у кондукторов, в Киеве есть более 2000 мест, где можно пополнить транспортную карту и купить QR-билет.
В частности, чтобы пополнить транспортную карту и купить QR-билет есть:
- 198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминалы на 52-х станциях метрополитена. В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.
- Около 1800 терминалов Easy Pay.
- Около 322 Т-киосков, где можно купить транспортную карту.
- Кассы на 52-х станциях метрополитена, где можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.
Кроме того, в приложении "Киев Цифровой" можно пополнить транспортную карту и купить QR-билет. По номеру и пин-коду транспортную карту можно привязать к приложению, чтобы пополнять ее с банковской карты.
Оплата проезда QR-билетами осуществляется с экрана смартфона. В приложении можно приобрести билет для другого пользователя.
Напомним:
- Запуск автоматизированной системы учета проезда для всех пассажиров, включая иногородних льготников, отложили на 2023 год.
Украинская правда