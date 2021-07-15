Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Киеве прекратили действие бумажные талоны на проезд

Четверг, 15 июля 2021, 12:22

В столичном наземном общественном транспорте с 15 июля окончательно вышли из обращения талоны на проезд.

Источник: пресс-служба КГГА

Детали: Отмечается, что вместо талонов, которые можно было приобрести у кондукторов, в Киеве есть более 2000 мест, где можно пополнить транспортную карту и купить QR-билет.

В частности, чтобы пополнить транспортную карту и купить QR-билет есть:

  • 198 терминалов самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминалы на 52-х станциях метрополитена. В терминалах можно купить или пополнить транспортную карту и приобрести QR-билеты.
  • Около 1800 терминалов Easy Pay.
  • Около 322 Т-киосков, где можно купить транспортную карту.
  • Кассы на 52-х станциях метрополитена, где можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

Кроме того, в приложении "Киев Цифровой" можно пополнить транспортную карту и купить QR-билет. По номеру и пин-коду транспортную карту можно привязать к приложению, чтобы пополнять ее с банковской карты.

Оплата проезда QR-билетами осуществляется с экрана смартфона. В приложении можно приобрести билет для другого пользователя.

Напомним: 

Украинская правда
Темы: КиевКГГАтранспорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине за сутки вакцинировали рекордное количество людей

Наводнения в Германии: пропавшими считаются больше тысячи людей, минимум 80 погибших

Байден и Меркель подписали Вашингтонскую декларацию

фотоНа Донбассе оккупанты обстреляли поселок Нью-Йорк

Взрыв в Хмельницкой области: шестеро пострадавших, среди которых 4-летний ребенок

В Беларуси продолжаются массовые обыски и задержания активистов

Все новости...
Киев
В Киеве 165 новых больных COVID, один человек умер
Суд наложил арест на здание "Цветы Украины", там будет дежурить полиция
В Киеве новых больных COVID столько же сколько и выздоровлений
Последние новости
10:00
В Украине построили первую за 10 лет новую взлетно-посадочную полосу
09:47
В Украине за сутки вакцинировали рекордное количество людей
09:45
Представления, шоу, концерты и афиши с 16 июля должны быть на украинском
09:32
Число жертв наводнений в Бельгии возросло до 12
09:10
Рада криминализировала ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых
08:50
В оккупированном Крыму жара и горит мусорный полигон
08:39
Наводнения в Германии: пропавшими считаются больше тысячи людей, минимум 80 погибших
08:21
За сутки в Украине зафиксировали 737 новых больных COVID, 17 человек умерли
08:00
Главные новости четверга и ночи: увольнение Авакова, встреча Байдена и Меркель
07:53
Сутки на Донбассе: обстрелы, вражеские беспилотники, раненые бойцы ВСУ
Все новости...