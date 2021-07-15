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В Росії третій день поспіль рекорд смертей від COVID

Четвер, 15 липня 2021, 12:25
Фото ТАСС

В Росії за добу 791 людина померла від COVID-19 – рекордну кількість смертей фіксують третій день поспіль.

Джерело: РБК

Дослівно: "За останню добу від COVID-19 в Росії померла 791 людина, що стало новим рекордом з початку пандемії. Історичний максимум смертей за одну добу фіксується в Росії третій день поспіль, при цьому понад 700 осіб за день помирають від COVID-19 вже десятий день поспіль".

Деталі: Найбільше смертей за останню добу зафіксували в Санкт-Петербурзі (108) і в Москві (101).

Загалом з початку пандемії в Росії померли від COVID-19 146 069 осіб.

За добу 14 липня в РФ виявили 25 293 нових випадки коронавірусу.

Теми: Росіякоронавірусжертви


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