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В России третий день подряд рекорд смертей от COVID

Четверг, 15 июля 2021, 12:25
В России третий день подряд рекорд смертей от COVID
Фото ТАСС

В России за сутки 791 человек умер от COVID-19 – рекордное количество смертей фиксируют третий день подряд.  

Источник: РБК

Дословно: "За последние сутки от COVID-19 в России умер 791 человек, что стало новым рекордом с начала пандемии. Исторический максимум смертей за одни сутки фиксируется в России третий день подряд, при этом более 700 человек в день умирают от COVID-19 уже десятый день подряд".

Детали: Больше всего смертей за последние сутки зафиксировали в Санкт-Петербурге (108) и в Москве (101).

В общем с начала пандемии в России умерли от COVID-19 146 069 человек.

За сутки 14 июля в РФ выявили 25 293 новых случая коронавируса.

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Темы: Росcиякоронавирусжертвы
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