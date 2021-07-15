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Майор поліції загинув у ДТП, доставляючи зловмисника

Четвер, 15 липня 2021, 12:35

На Луганщині під час доставлення зловмисника у ДТП загинув майор поліції.

Джерело: повідомлення МВС,  поліції Донеччини

Дослівно: "Майор поліції Олександр Корж разом із колегою на службовому автомобілі доставляв із Луганської області зловмисника, затриманого за зґвалтування.

На автодорозі поблизу міста Родинське авто виїхало у кювет та перекинулося. Олександр, який керував автомобілем, загинув, пасажири отримали тілесні ушкодження".

Деталі: Корж пропрацював у МВС 21 рік.

Теми: поліціяДТП


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