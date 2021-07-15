Майор поліції загинув у ДТП, доставляючи зловмисника
Четвер, 15 липня 2021, 12:35
На Луганщині під час доставлення зловмисника у ДТП загинув майор поліції.
Джерело: повідомлення МВС, поліції Донеччини
Дослівно: "Майор поліції Олександр Корж разом із колегою на службовому автомобілі доставляв із Луганської області зловмисника, затриманого за зґвалтування.
На автодорозі поблизу міста Родинське авто виїхало у кювет та перекинулося. Олександр, який керував автомобілем, загинув, пасажири отримали тілесні ушкодження".
Деталі: Корж пропрацював у МВС 21 рік.