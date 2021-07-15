Майор полиции погиб в ДТП, доставляя злоумышленника

На Луганщине во время доставки злоумышленника в ДТП погиб майор полиции.

Источник: сообщение МВД

Дословно: "Майор полиции Александр Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование.

На автодороге вблизи города Родинское авто выехало в кювет и перевернулось. Александр, управлявший автомобилем, погиб, пассажиры получили телесные повреждения".

Детали: Корж проработал в МВД 21 год.