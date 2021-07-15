Майор полиции погиб в ДТП, доставляя злоумышленника
Четверг, 15 июля 2021, 12:35
На Луганщине во время доставки злоумышленника в ДТП погиб майор полиции.
Источник: сообщение МВД
Дословно: "Майор полиции Александр Корж вместе с коллегой на служебном автомобиле доставлял из Луганской области злоумышленника, задержанного за изнасилование.
На автодороге вблизи города Родинское авто выехало в кювет и перевернулось. Александр, управлявший автомобилем, погиб, пассажиры получили телесные повреждения".
Детали: Корж проработал в МВД 21 год.
Украинская правда