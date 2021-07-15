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Віцепрезидент Єврокомісії: рішення про відкриття кордону ЄС для України - це питання днів

Четвер, 15 липня 2021, 13:42
Віцепрезидент Єврокомісії: рішення про відкриття кордону ЄС для України - це питання днів

Позитивне рішення про відкриття кордону Європейського союзу для мандрівників з України є питанням декількох днів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

"Я знаю, що якщо говорити про випадки інфікування, ваші цифри виглядають багатообіцяючими. Тож я вважаю, що позитивне рішення - це питання днів. Як ви розумієте, тут всі дуже обережні, тому що ми бачимо, наскільки ситуація нестабільна. Але все вказує на позитивне рішення щодо відкриття кордонів для України та визнання ваших сертифікатів COVID", - сказав Шефчович.

Він також розповів, що український COVID-сертифікат виглядає так само, як європейський.

"Маю сказати, що вчора ми з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем багато часу провели разом, "граючи" з нашими смартфонами, і мене дуже вразило те, що у нього в смартфоні: сертифікат COVID, який точно такий самий, як у мене. Більше того, у нього є свідоцтво про народження, водійські права, посвідка на проживання та всі документи, які ми наразі рекомендуємо нашим державам-членам зробити такими самими, щоб покласти їх у так званий електронний гаманець для документів. Я сам це бачив. Я не технічний фахівець, але гадаю, що він виглядає точно так само, як і в моєму телефоні", - додав Шефчович.

Нагадаємо, 14 липня посли ЄС затвердили рішення включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд.

Як повідомлялося, ЕстоніяАвстрія та Нідерланди дозволили в'їзд вакцинованим українцям з туристичною метою, а перед цим аналогічне рішення ухвалила Німеччина.

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Теми: ЄСкордонУкраїна
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