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Вице-президент Еврокомиссии: решение об открытии границы ЕС для Украины - это вопрос дней

Четверг, 15 июля 2021, 13:42
Вице-президент Еврокомиссии: решение об открытии границы ЕС для Украины - это вопрос дней

Положительное решение об открытии границы Европейского Союза для путешественников из Украины является вопросом нескольких дней.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в интервью Інтерфакс-Україна.

"Я знаю, что если говорить о случаях инфицирования, то ваши цифры выглядят многообещающими. Поэтому я считаю, что положительное решение - это вопрос дней. Как вы понимаете, здесь все очень осторожны, потому что мы видим, насколько ситуация нестабильна. Но все указывает на положительное решение об открытии границ для Украины и признании ваших COVID-сертификатов", - сказал Шефчович.

Он также рассказал, что украинский COVID-сертификат выглядит так же, как европейский.

"Должен сказать, что вчера мы с премьер-министром Денисом Шмыгалем много времени провели вместе, "играя" с нашими смартфонами, и меня поразило то, что у него в смартфоне: сертификат COVID, который точно такой же, как и у меня. Более того, у него есть свидетельство о рождении, водительские права, вид на жительство и все документы, которые мы пока рекомендуем нашим государствам-членам сделать такими же, чтобы положить их в так называемый электронный кошелек для документов. Я сам это видел. Я не технический специалист, но думаю, что он выглядит точно так же, как и в моем телефоне", - добавил Шефчович.

Напомним, 14 июля послы ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Как сообщалось, ЭстонияАвстрия и Нидерланды разрешили въезд вакцинированным украинцам с туристической целью, а перед этим аналогичное решение приняла Германия.

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Темы: ЕСграницаУкраина
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