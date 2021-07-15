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ВМС отримали перший турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2

Четвер, 15 липня 2021, 13:45
ВМС отримали перший турецький ударний безпілотник Bayraktar TB2
ФОТО: АрміяInform

В Україну поставили перший для ВМС ударний безпілотний комплекс українсько-турецького виробництва Bayraktar TB2.

Джерело: пресслужба Міноборони

Деталі: Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що перший ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 для ВМС поставили в Україну.

Наразі в Україні проводять остаточні приймальні випробування комплексу в місці базування.

Завдяки безпілотникам Bayraktar TB2 ВМС отримає ефективне спостереження та прикриття узбережжя та акваторій Чорного і Азовського морів, можливість ураження надводних та наземних об’єктів супротивника високоточними засобами.

 

Нагадаємо:

  • У 2019 році Україна отримала турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2.
  • "Укрспецекспорт" та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для української армії ударних турецьких дронів Bayraktar TB2.

Українська правда

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Теми: Збройні силибезпілотникиТуреччина
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