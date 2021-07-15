ВМС получили первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2

В Украину поставили первый для ВМС ударный беспилотный комплекс украинского-турецкого производства Bayraktar TB2.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Министр обороны Андрей Таран сообщил, что первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для ВМС поставили в Украину.

Сейчас в Украине проводят окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования.

Благодаря беспилотникам Bayraktar TB2 ВМС получит эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

Напомним: