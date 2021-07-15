ВМС получили первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Четверг, 15 июля 2021, 13:45
В Украину поставили первый для ВМС ударный беспилотный комплекс украинского-турецкого производства Bayraktar TB2.
Источник: пресс-служба Минобороны
Детали: Министр обороны Андрей Таран сообщил, что первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для ВМС поставили в Украину.
Сейчас в Украине проводят окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования.
Благодаря беспилотникам Bayraktar TB2 ВМС получит эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.
Напомним:
- В 2019 году Украина получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2.
- "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.
Украинская правда