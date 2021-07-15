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ВМС получили первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2

Четверг, 15 июля 2021, 13:45
ФОТО: АрміяInform

В Украину поставили первый для ВМС ударный беспилотный комплекс украинского-турецкого производства Bayraktar TB2.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Министр обороны Андрей Таран сообщил, что первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для ВМС поставили в Украину.

Сейчас в Украине проводят окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования.

Благодаря беспилотникам Bayraktar TB2 ВМС получит эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

 

Напомним:

  • В 2019 году Украина получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2.
  • "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыбеспилотникТурция
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