Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВМС получили первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2

Четверг, 15 июля 2021, 13:45
ВМС получили первый турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
ФОТО: АрміяInform

В Украину поставили первый для ВМС ударный беспилотный комплекс украинского-турецкого производства Bayraktar TB2.

Источник: пресс-служба Минобороны

Детали: Министр обороны Андрей Таран сообщил, что первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для ВМС поставили в Украину.

Сейчас в Украине проводят окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования.

Благодаря беспилотникам Bayraktar TB2 ВМС получит эффективное наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей, возможность поражения надводных и наземных объектов противника высокоточными средствами.

 

Напомним:

  • В 2019 году Украина получила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2.
  • "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вооруженные силыбеспилотникиТурция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Вооруженные силы
Под Запорожьем 20 оккупантов отказались воевать из-за наступления ВСУ – Генштаб
ВСУ наступают и закрепляются на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб
Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: