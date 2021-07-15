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Прикордонник розпізнав у попутнику злочинця і допоміг його затримати

Четвер, 15 липня 2021, 14:03
Фото ДПСУ

Прикордонник розпізнав у попутнику злочинця, якого розшукують за зґвалтування неповнолітньої дівчинки, і допоміг його затримати.

Джерело: сайт Держприкордонслужби

Деталі: Прикордонник підібрав попутника 14 липня, коли їхав автомобілем на відпочинок із сім’єю. Той їхав від родичів додому в н.п. Волноваха.

Під час розмови пасажир розповідав про себе. Після почутого прізвища та імені свого співрозмовника у прикордонника виникли підозри щодо його причетності до скоєння кримінального злочину.

Під’їхавши до міста Сєвєродонецьк, прикордонник зупинився на заправці, звідки зателефонував до відділу прикордонної служби і з’ясував, що його попутник перебуває у розшуку за зґвалтування (ч. 4 ст. 152 ККУ).

Прикордонник відразу викликав поліцію. Зазначається, що він затягував час, щоб у правопорушника не виникло підозри, що по нього їде наряд. Приїхавши на вказане місце, прикордонник передав розшукуваного поліцейським.  

Українська правда
Теми: Прикордонна службаполіція


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