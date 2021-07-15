Прикордонник розпізнав у попутнику злочинця і допоміг його затримати
Прикордонник розпізнав у попутнику злочинця, якого розшукують за зґвалтування неповнолітньої дівчинки, і допоміг його затримати.
Джерело: сайт Держприкордонслужби
Деталі: Прикордонник підібрав попутника 14 липня, коли їхав автомобілем на відпочинок із сім’єю. Той їхав від родичів додому в н.п. Волноваха.
Під час розмови пасажир розповідав про себе. Після почутого прізвища та імені свого співрозмовника у прикордонника виникли підозри щодо його причетності до скоєння кримінального злочину.
Під’їхавши до міста Сєвєродонецьк, прикордонник зупинився на заправці, звідки зателефонував до відділу прикордонної служби і з’ясував, що його попутник перебуває у розшуку за зґвалтування (ч. 4 ст. 152 ККУ).
Прикордонник відразу викликав поліцію. Зазначається, що він затягував час, щоб у правопорушника не виникло підозри, що по нього їде наряд. Приїхавши на вказане місце, прикордонник передав розшукуваного поліцейським.