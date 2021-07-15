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Пограничник распознал в попутчике преступника и помог его задержать

Четверг, 15 июля 2021, 14:03
Пограничник распознал в попутчике преступника и помог его задержать
Фото ГПСУ

Пограничник распознал в попутчике преступника, разыскиваемого за изнасилование несовершеннолетней девочки, и помог его задержать.

Источник: сайт Госпогранслужбы

Детали: Пограничник подобрал попутчика 14 июля, когда ехал на автомобиле на отдых с семьей. Тот ехал от родственников домой в н.п. Волноваха.

Во время разговора пассажир рассказывал о себе. После услышанной фамилии и имени своего собеседника у пограничника возникли подозрения относительно его причастности к совершению уголовного преступления.

Подъехав к городу Северодонецк, пограничник остановился на заправке, откуда позвонил в отдел пограничной службы и выяснил, что его попутчик находится в розыске за изнасилование (ч. 4 ст. 152 УК).

Пограничник сразу вызвал полицию. Отмечается, что он тянул время, чтобы у правонарушителя не возникло подозрения, что за ним едет наряд. Приехав на указанное место, пограничник передал разыскиваемого полицейским.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаполиция
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