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Зловмисники хотіли переправити в Росію деталі до штурмового гелікоптера – СБУ

Четвер, 15 липня 2021, 14:36
Фото СБУ

Співробітники СБУ затримали контрабандистів, які намагалися переправити в Росію комплектуючі до ударного гелікоптера Мі-24.

Джерело: СБУ

Дослівно: "СБУ заблокувала канал нелегального переміщення за кордон товарів, що підлягають державному експортному контролю. Зловмисники намагалися переправити до РФ комплектуючі до штурмової авіації". 

 
Фото СБУ 

Деталі: Контрабандистів затримали на території Харківської області за декілька метрів від державного кордону.

У зловмисників виявили запчастини до ударного гелікоптера Мі-24. Вилучене направили на експертизу. 

 
Фото сбу 

За даним фактом розслідують провадження за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) ККУ.

Правоохоронці встановлюють всі обставин правопорушення.

Вирішується питання про оголошення підозри організатору контрабандного каналу та обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Українська правда
Теми: СБУРосіяконтрабанда


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