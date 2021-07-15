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Злоумышленники хотели переправить в Россию детали к штурмовому вертолету – СБУ

Четверг, 15 июля 2021, 14:36
Фото СБУ

Сотрудники СБУ задержали контрабандистов, которые пытались переправить в Россию комплектующие к ударному вертолету Ми-24.

Источник: СБУ

Дословно: "СБУ заблокировала канал нелегального перемещения за границу товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Злоумышленники пытались переправить в РФ комплектующие к штурмовой авиации". 

 
Фото СБУ 

Детали: Контрабандистов задержали на территории Харьковской области за несколько метров от государственной границы.

У злоумышленников обнаружили запчасти к ударному вертолету Ми-24. Изъятое направили на экспертизу. 

 
фото сбу 

По данному факту расследуется производства по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) УК.

Правоохранители устанавливают все обстоятельств правонарушения.

Решается вопрос об объявлении подозрения организатору контрабандного канала и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Украинская правда
Темы: СБУРосcияконтрабанда
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