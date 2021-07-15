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Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії – Кулеба

Четвер, 15 липня 2021, 14:50

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Тиждень тому домовився з Петером Сійярто, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом. Уряд Угорщини виконав домовленість і включив залізницю до транзитних маршрутів", – розповів глава міністерства закордонних справ. 

За словами Кулеби, Угорщина ухвалила рішення, "якраз коли відновлюється дія безвізу".

Австрія з 1 липня дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

Нагадаємо, напередодні посли ЄС дозволили включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд всім категоріям громадян. Однак у МЗС нагадали, що таке рішення не означає автоматичної можливості в’їзду для українців на територію всіх держав Євросоюзу.

В МЗС рекомендують українцям перевіряти актуальну інформацію щодо подорожей в країни ЄС перед поїздкою.

Читайте також Подорожі повертаються: правила в’їзду українських туристів до Шенгену і не тільки

Теми: Кулеба ДмитроУгорщинаАвстрія


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