Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Угорщина дозволила транзит українцям, які подорожують потягом до Австрії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter.

"Тиждень тому домовився з Петером Сійярто, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом. Уряд Угорщини виконав домовленість і включив залізницю до транзитних маршрутів", – розповів глава міністерства закордонних справ.

Тиждень тому домовився з Петером Сійярто, що Угорщина дозволить транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом. Уряд Угорщини виконав домовленість і включив залізницю до транзитних маршрутів. Якраз коли відновлюється дія безвізу. Розширюємо свободу подорожей українців. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 15, 2021

За словами Кулеби, Угорщина ухвалила рішення, "якраз коли відновлюється дія безвізу".

Австрія з 1 липня дозволила в'їзд вакцинованим українцям з метою відвідання близьких та друзів, а також з туристичною метою.

Нагадаємо, напередодні посли ЄС дозволили включити Україну в перелік третіх країн, з яких дозволений в’їзд всім категоріям громадян. Однак у МЗС нагадали, що таке рішення не означає автоматичної можливості в’їзду для українців на територію всіх держав Євросоюзу.

В МЗС рекомендують українцям перевіряти актуальну інформацію щодо подорожей в країни ЄС перед поїздкою.

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