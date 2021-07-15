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Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию – Кулеба

Четверг, 15 июля 2021, 14:50

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Венгрия разрешила транзит украинцам, путешествующим поездом в Австрию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Неделю назад договорился с Петером Сийярто, что Венгрия позволит транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты", – рассказал глава министерства иностранных дел.

По словам Кулебы, Венгрия приняла решение, "как раз когда возобновляется действие безвиза".

Австрия с 1 июля разрешила въезд вакцинированным украинцам с целью посещения близких и друзей, а также с туристической целью.

Напомним, накануне послы ЕС позволили включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд всем категориям граждан. Однако в МИД напомнили, что такое решение не означает автоматической возможности въезда для украинцев на территорию всех государств Евросоюза.

В МИД рекомендуют украинцам проверять актуальную информацию о путешествиях в страны ЕС перед поездкой.

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Темы: Кулеба ДмитрийВенгрияАвстрия
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