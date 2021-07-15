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COVID у Києві: за добу померли три людини

Четвер, 15 липня 2021, 15:31
COVID у Києві: за добу померли три людини
Фото КМДА

За добу 14 липня у столиці зареєстрували 177 нових випадків коронавірусу, 3 людини померли.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "177 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в
столиці. Три людини померли".

Деталі: Серед нових хворих 98 жінок віком від 18 до 92 років, 68 чоловіків віком від 19
до 81 року, 5 дівчаток від 3 до 14 років та 6 хлопчиків від 3 до 16 років.

15 хворих госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Подільському (40), Солом’янському (35) та у Дніпровському (26) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці 216 211 підтверджених випадків коронавірусу, 5 212 хворих померли, подолали вірус 207 100 мешканців столиці, з них 154 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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